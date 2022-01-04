БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 183 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 12, вторую - 96, третью - 75.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 346 548. Первую дозу вакцины получил 5 169 431, вторую - 4 676 760, третью - 1 500 357 человек.