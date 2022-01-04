Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 183 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 12, вторую - 96, третью - 75.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 346 548. Первую дозу вакцины получил 5 169 431, вторую - 4 676 760, третью - 1 500 357 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти на 400 тыс. баррелей в феврале
При поддержке Фонда Гейдара Алиева лица с ограниченными возможностями здоровья выступили на Expo 2020 Dubai (ФОТО)
За счет средств Фонда YAŞAT погашены задолженности семей шехидов и ветеранов войны на 5,6 млн манатов
В Азербайджане рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром превысил 7%
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана огласил объем выданных по гослинии ипотечных кредитов
Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2021 году (ФОТО)