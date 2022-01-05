БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещено использование еще одного лекарственного препарата, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр аналитической экспертизы минздрава.

«Согласно продолжающимся в настоящее время исследованиям компании "Sanofi", предполагается вероятность превышения допустимой максимальной суточной дозы примесей азидов в препаратах под торговым названием "Lozap®" (losartan potassium) 50 мг в виде таблеток №30 (3x10) в блистерах, в картонной упаковке, с номером серии 2660720, срок годности которых истекает 1/6/2022, а также с номером серии 2130221, срок годности которых истекает 1/1/2023. В связи с этим принято решение об отзыве этих лекарственных препаратов с вышеуказанными сроками годности и сериями, а также приостановлены их импорт, оптовая и розничная продажи», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее было принято решение об отзыве лекарственного препарата "Фосфалюгель" (20%) в пакетах (саше) №20 по 16 г с номером серии 028361 и датой истечения срока годности 05.2023.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)