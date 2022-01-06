БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 482 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 594, вторую - 4 457, третью дозу - 25 431.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 407 447. Первую дозу вакцины получили 5 175 536, вторую - 4 684 670, третью - 1 547 241 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)