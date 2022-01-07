В Азербайджане выявлено еще 547 случаев заражения коронавирусом, вылечился 631 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 547 случаев заражения коронавирусом, 631 человек вылечился, девять - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 620 049 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 604 537 человек вылечились, 8 431 – скончался, число активных больных составляет 7 081.

За последние сутки в стране проведены 11 139 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 922 366.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)