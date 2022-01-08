В Баку снесут многоэтажное здание в связи с Мемориальным комплексом Zəfər - Официально
БАКУ /Trend/ - В Хатаинском районе Баку будет снесено многоэтажное здание на пересечении улиц Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова.
Об этом сообщили в субботу Trend в Исполнительной власти (ИВ) Хатаинского района.
"Здание будет демонтировано на основании государственного заказа и в рамках работ, связанных со строительством Мемориального комплекса Zəfər. Создана комиссия по переселению, определен размер компенсации", - отметили в ИВ.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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