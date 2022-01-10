Азербайджанцы стали победителями открытого чемпионата Израиля по карате (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Накануне в Одо Шароне прошел открытый чемпионат Израиля по карате, в котором приняли участие более 250 спортсменов из различных клубов страны, передает Trend со ссылкой на сайт Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

«Среди победителей - и азербайджанцы. Так, чемпионами Израиля в своих категориях стали Дарья Байрамова и Тимур Байрамов, внуки председателя азербайджанского отделения международной ассоциации Азербайджан-Израиль «АзИз» Вахида Байрамова. Наши поздравления чемпионам, а также их дедушке Вахиду за подрастающую смену, а также их тренеру Шихану Глебу Рабиновичу (V дан), президенту Израильской организации карате шинкиокушинкай, воспитавшему не одно поколение чемпионов», - говорится в сообщении.