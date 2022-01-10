Скончался известный азербайджанский спортсмен

БАКУ /Trend/ - 10 января 2022 года в возрасте 85 лет скончался заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджана Тофик Бабанлы.

Об этом сообщили Trend в министерстве молодежи и спорта.

Тофик Ханлар оглу Бабанлы родился 14 февраля 1937 года в городе Нахчыван. После окончания средней школы продолжил образование в Азербайджанском государственном институте физической культуры. В 1960 году начал работать тренером по боксу в Бакинской детско-юношеской спортивной школе.

Долгие годы проработал главным тренером в различных спортивных обществах и Школе высшего спортивного мастерства. Возглавлял сборную команду республики. Его воспитанники 12 раз становились победителями чемпионатов и первенств СССР. В 1965 году впервые в истории азербайджанского бокса завоевал золотую медаль на молодежном Кубке Европы.

В 2012 году Тофику Бабанлы была назначена президентская пенсия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)