БАКУ /Trend/ - Со времен первой Карабахской войны более 3 800 граждан Азербайджана считаются пропавшими без вести.

Об этом сказал Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

По его словам, Азербайджан на протяжении многих лет ведет работу на международном уровне в связи с этим вопросом.

"К сожалению, армянская сторона проигнорировала призывы мирового сообщества и не допустила международную миссию по установлению фактов на оккупированные земли Азербайджана для расследования этого вопроса.

Однако Генеральная прокуратура, Военная прокуратура, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана совместно с Международным комитетом Красного Креста провели широкомасштабную работу. У членов семей пропавших без вести были взяты биологические образцы и образцы ДНК. Это позволит установить личности при эксгумации останков, которые могут быть обнаружены в будущем. За эти годы в разных местах Азербайджана были обнаружены захоронения. Была проведена эксгумация находящихся в них останков. После освобождения Азербайджаном своих земель во время 44-дневной войны поиски перешли в более активную фазу. В ходе строительных работ и операций по разминированию на освобожденных территориях были обнаружены массовые захоронения. Личности найденных в них останков устанавливаются путем сопоставления биологических образцов из банка ДНК.

В прошлом году в районе Баллыгая было обнаружено массовое захоронение. Еще одно такое захоронение было обнаружено в селе Дашалты. В ходе операции в селе Дашалты 25-26 января 1992 года погибли около 90 азербайджанцев. Около 30 из них считаются пропавшими без вести, и установить их личности не удалось. В результате поисковых мероприятий, проведенных в феврале прошлого года, в селе Дашалты были обнаружены человеческие останки, которые были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время ведется работа по установлению их личностей", - отметил Шахидов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)