Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменные осадки, прогнозируется усиливающийся северо-западный ветер, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии,

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3 градуса тепла, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, есть вероятность выпадения снега. Ночью и днем местам туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла, в горах- 5-10 градусов мороза, в высокогорье ночью - 14-18 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде)