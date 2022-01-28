Новый центр обслуживания мультибрендовых автомобилей - Motor House (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Motor House предоставляет услуги по ремонту мультибрендовых и коммерческих легковых автомобилей, а также электромобилей и мотоциклов.

Отделение автосервиса оснащено новейшим оборудованием. Помимо этого, служебный персонал автосервисного центра - это специалисты, имеющие международную сертификацию. Каждый член персонала прошел тренинги, международную сертификацию. Это тренинги как по теории, так и практические.

Основной проект автосервисного центра был создан на основе совместной работы немецких и турецких инженеров. Каждая деталь проекта основывается именно на немецко-турецком опыте и стандартах.

Главной целью запуска бренда Motor House является внедрение стандартов в сфере технического обслуживания автомобилей по всей стране, создание во многих городах республики и за ее пределами системы франчайзинга впервые в этой сфере, увеличение количества филиалов, подготовка квалифицированных кадров в этой области.

Ежедневная мощность обслуживания автосервисного центра - примерно 200-250 автомобилей.

Охраняемая парковочная зона предусмотрена на 200 автомобилей.

В услуги центра входят текущие ремонтные работы, диагностика, электромонтажные работы, ремонт двигателей, коробки передач, покрасочные и другие работы.

Также представлен новый продукт на рынке для помощи водителям - мобильный сервис по ремонту автомобилей Avto Ambulans. Эта услуга охватывает текущий ремонт, электромонтажные работы, механические работы. Avto Ambulans функционирует круглосуточно.

Идея, на которой основывается этот проект, отражена в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы".

Как отмечается в госпрограмме, качественный ремонт транспортных средств, своевременное техобслуживание и правильная эксплуатация автомобилей, высокий уровень знаний специалистов в этой сфере обеспечивают в конечном итоге безопасное движение транспортных средств на дорогах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)