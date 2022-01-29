Продолжаются поиски пропавшего без вести старшего лейтенанта - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Продолжаются поиски пропавшего без вести старшего лейтенанта Фуада Багирова.

Как передает в субботу Trend, об этом на брифинге минобороны Азербайджана сказал замначальника пресс-службы ведомства Анар Эйвазов.

Отметим, что, как сообщалось ранее, в связи с резким изменением погодных условий и метелью на территории Алагёлляр в Кяльбаджарском районе заблудились и пропали четверо азербайджанских военнослужащих - старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант сверхсрочной службы Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу.

Трое из 4 пропавших военнослужащих найдены, сказал Эйвазов.

"В результате поисков утром 29 января были найдены младший сержант Джавад Гусейнов, солдат Машалла Гусейнов и солдат Ясин Керимов. Они были доставлены в военный госпиталь в Кяльбаджаре и взяты под врачебное наблюдение. Поиски старшего лейтенанта Фуада Багирова продолжаются", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)