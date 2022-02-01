Подготовлен генплан по организации парковок в Баку - БТА

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) разработало генеральный план по организации парковок в столице.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель БТА Вюсал Керимли.

По его словам, согласно генплану, тарифы на парковку определены с учетом наиболее загруженных улиц.

«Эти тарифы представлены правительству и в настоящее время находятся на стадии рассмотрения», - сказал Керимли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)