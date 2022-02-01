Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами прогнозируется туман, северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным юго-западным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем - 8-12, в Баку ночью - 1-3, днем - 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, в высокогорье - до 14 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)