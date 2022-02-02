В рамках TEKNOFEST стартовал конкурс Baku Skills

Общество 2 февраля 2022 17:00 (UTC+04:00)
В рамках TEKNOFEST стартовал конкурс Baku Skills

БАКУ/Trend/ - Регистрация на конкурс технологий 3D-печати для старшеклассников и студентов в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST, уже началась.

Сообщаем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет 26-29 мая в Баку первый аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST. Основной целью фестиваля является популяризация авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования, инноваций и охраны окружающей среды среди молодежи, продвижение предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и умений подростков и молодежи посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление широкой публике отечественных технологий.

Следует отметить, что основной целью конкурса под названием Baku Skills является выявление талантов, в совершенстве использующих технологию 3D-печати. 3D-печать — одна из самых революционных технологий, и одним из главных требований сегодняшнего дня, является эффективное использование подрастающим поколением соответствующих технологических возможностей. Навыки 3D-печати очень важны при разработке инновационных продуктов и прототипов, при проектировании деталей и механических запчастей, а также в различных методах проектирования моделей. Помимо того, что 3D-печать является творческой технологией, она дает учащимся возможность подумать о том, как решать проблемы с помощью программного обеспечения CAD.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе Baku Skills, должны иметь базовые навыки 3D-моделирования в любом программном обеспечении, уметь загружать расширения файлов STL/VRML или уметь распечатать модель для 3D-печати.

Хотим подчеркнуть, что всем участникам, завершившим процесс регистрации, будут предоставлены 3D-принтеры последнего поколения и филаменты PLA/ABS. На разных этапах конкурса участникам будут даваться задания, связанные с проектированием CAD-моделей и их печатью.

Участвовать в конкурсе можно в 2-х номинациях. Особенность конкурса в том, что старшеклассники, представляя категорию А, смогут продемонстрировать свои инновационные идеи на таком престижном фестивале, как TEKNOFEST. Студенты вузов, обучающиеся в Азербайджане, могут представить на конкурс свои продукты и проекты в категории B.

Следует отметить, что призовой фонд конкурса для школьников (категория А) составляет I место - 4000 манатов, II место - 2000 манатов и III место - 1000 манатов.

Призовой фонд для студентов, представляющих категорию В, составляет I место - 6000 манатов, II место - 4000 манатов, III место - 2000 манатов.

Крайний срок регистрации на конкурс – 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/ru/competitions/

Для дополнительной информации:

050 251 40 28

[email protected]

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.az, Milli.az, Azernews, Eastweststream, Today.az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.

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