Назван срок установки 22 сейсмостанций в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусмотрена установка скважинных станций, которые предоставит Турция.
Об этом заявил Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.
"В планы Республиканского центра сейсмологической службы на 2022 год включен вопрос установки 10 сейсмологических станций на освобожденных территориях. Кроме того, в настоящее время в Азербайджане продолжается процесс установки 22 сейсмостанций, который планируется завершить к марту", - сказал Етирмишли.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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