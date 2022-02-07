В Азербайджане названо количество студентов, получивших образовательные кредиты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане образовательные кредиты выданы 1945 студентам.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник глава Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев.

"В ближайшие две недели будет завершена обработка 1200 обращений на получение кредитов. В то же время порядка 400 студентов еще не завершили оформление заявки на получение кредита", - добавил Пашаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)