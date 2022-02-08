Пекин-2022: Азербайджанский фигурист прошел в следующий этап (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев приступил к соревнованию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Как передает Trend, представитель Азербайджана набрал 84,15 балла в короткой программе и в настоящее время занимает восьмое место среди 30 спортсменов.

Литвинцев сумел досрочно попасть в топ-24 в короткой программе и получил право на участие в произвольной программе 10 февраля.

Победитель турнира определяется по сумме очков в обеих программах.