В Национальной Академии Авиации Азербайджана организован Круглый стол с участием Мастеров ТРИЗ

БАКУ/Trend/ - В рамках 7-й Международной молодежной научно практической конференции «Февральские чтения 2022: Творческий потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем», в Национальной Академии Авиации был организован Круглый стол с участием Мастеров ТРИЗ из Европы, России, США и гостей из Турции на тему «Инновационный Менеджмент в современный период».

Организаторами и ведущими Круглого стола являлись:

Модератор Проф. Др. Али Б. Кутван, Председатель Правления Института Управления Инновациями иТРИЗ (İMTİ); Проф. Др, Хагани Абдуллаев, Ученый секретарь Национальной Академии Авиации; Натиг Алиев, Исполнительный Директор Института Управления Инновациями и ТРИЗ, Представитель Международной Ассоциации «ТРИЗ Саммит Разработчиков» в Азербайджане; Фуад Дадашев, Ответственный секретарь Международной конференции и Круглого стола, заведующий отделом Технологий Искусственного Интеллекта академии;

Гости Круглого стола: Проф. Др. Четин Элмас, Проректор по науке и инновациям АзТУ; Проф.Др. Хатира Гусейнова, заведующая кафедрой Менеджмента Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики; Проф. Др. Нилай Алуфтакин, Член Правления Института Управления Инновациями иТРИЗ, Турция; Бану Акталай, представитель Университета Турецкой Авиационной Ассоциации; Владимир Петров, Член Правления Института Управления Инновациями и ТРИЗ, Со-председатель Международной Ассоциации «ТРИЗ Саммит Разработчиков», Мастер ТРИЗ, Израиль; Валерий Сучков, Вице- президент Международной Ассоциации ТРИЗ, МАТРИЗ, Мастер ТРИЗ, Нидерланды, Михаил Рубин, Член Правления Института Управления Инновациями и ТРИЗ, Президент «Международного Совета Мастеров ТРИЗ, Мастер ТРИЗ, Россия; Саймон Литвин, Член Правления Института Управления Инновациями и ТРИЗ, Президент ГЕН ТРИЗ, Мастер ТРИЗ, США; Виктор Фей, Член Правления Института Управления Инновациями и ТРИЗ Вице- президент Международной Ассоциации ТРИЗ, МАТРИЗ, Мастер ТРИЗ, США; Вугар Зейналов, Вице-президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана; Профессорско- преподавательский состав Национальной Академии Авиации и др.

Модератор встречи, Проф. Др. Али Бей Кутван информировал гостей о целях и задачах подписанного недавно Меморандума о сотрудничестве между Институтом Управления Инновациями и ТРИЗ и Национальной Академией Авиации Азербайджана. Далее, слово для выступления было предоставлено участникам круглого стола, ученым из Турции: Проф. Др. Ч. Элмас, Проф. Др. Н. Алуфтакин, Б.Акталай.

Свои рекомендации и видение по дальнейшему поэтапному развитию положений Меморандума выразили Мастера ТРИЗ: Виктор Фей (США) Владимир Петров (Израиль), Михаил Рубин (Россия), Валерий Сучков (Нидерланды). Участникам Круглого стола было предложено подготовить План мероприятий по реализации договоренностей между Институтом Управления Инновациями и ТРИЗ и Национальной Академии Авиации.

В завершении встречи А.Кутван выразил признательность ректору академии, академику Арифу Пашаеву за содействие в организации мероприятия и поблагодарил гостей за активное и содержательное участие.