В компании "Baykar Makina" работают и азербайджанские инженеры

БАКУ /Trend/ - "Baykar Makina" - это брендовая компания, которая входит в тройку мировых лидеров в сфере военной промышленности. В этой компании работают более 3 тысяч инженеров со всего мира, среди которых и наши азербайджанские братья.

Об этом сказал в пятницу Trend посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

Говоря о Teknofest, он отметил, что это мероприятие служит созданию условий для появления новых идей. С данной точки зрения желание "Baykar Makina" инвестировать в новые проекты в Азербайджане внесет вклад также в развитие технологий.

"Это будет способствовать повышению интереса молодежи к сфере технологий, дальнейшему развитию этой сферы в Азербайджане. Нам известно, что Сельджук Байрактар и его команда прибудут в Баку для более обширного обсуждения этих вопросов. Ожидается, что в первую очередь будет налажено сотрудничество с университетами. В ближайшее время мы узнаем детали, связанные с этими вопросами, от Сельджука Байрактара", – добавил Багчи.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)