БАКУ /Trend/ - Обнародована ​​численность населения Азербайджана.

Как сообщили Trend в Госкомстате, численность населения Азербайджана выросла в 2021 году на 37 233 человека, или 0,4 процента, и на 1 января 2022 года составила 10 156 366 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)