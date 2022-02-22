В Азербайджане обнародованы итоги вступительного экзамена в магистратуру
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты вступительного экзамена в магистратуру, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), передает Trend.
По данным ГЭЦ, результаты экзамена отправляются абитуриентам с помощью SMS.
Вступительный экзамен в магистратуру прошел в Баку, Сумгайыте, на Абшероне, в Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.
Напомним, что заявления для участия в экзамене подали 17 097 бакалавров.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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