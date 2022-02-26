В Азербайджане имеется достаточный запас лекарственных препаратов - глава госагентства

БАКУ /Trend/ - Ситуация с коронавирусом в Азербайджане на сегодня стабильная и находится под контролем.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.

По его словам, ситуация с COVID-19 остается стабильной, несмотря на снятие многих ограничений.

«Больницы не загружены. Все, кому это необходимо, получают лечение. Имеется достаточный запас лекарственных препаратов, закуплено необходимое оборудование», - сказал Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)