На суде в Баку прокурор потребовал наказания для двух армян, обвиняемых в терроризме в Кяльбаджаре

БАКУ /Trend/ - В административном здании Сабунчинского районного суда 28 февраля продолжился судебный процесс над еще двумя гражданами Армении, обвиняемыми в терроризме в Кяльбаджаре – Саргсяном Ишханом Ашоти и Рафаэляном Владимиром Отари.

Как сообщает в понедельник Trend, заседание суда прошло под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова.

На заседании выступил прокурор, который потребовал приговорить Ишхана Саргсяна к 20 годам лишения свободы, а Владимира Рафаэляна - к 19 годам.

Как говорится в обвинительном заключении, 27 мая 2021 года, около 03:00, командир группы в воинской части спецназа разведки минобороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и проходивший воинскую службу в качестве инженера-сапера Рафаэлян Владимир Отари незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района, где дислоцированы подразделения минобороны Азербайджана, и провели работы по минированию дорог, проходящих через село Юхары Айрым. Указанные лица были задержаны на месте преступления. При них были обнаружены и изъяты 23 мины типа "ТМ 62-М" и "Е-00-М".

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности, Саргсяну и Рафаэляну предъявлены обвинения по статьям 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 282 (диверсия) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)