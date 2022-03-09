В Азербайджане названо число оштрафованных за нарушение требования об использовании медмасок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году были оштрафованы 497 тысяч человек, нарушивших требование об использовании медицинских масок.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2021 год.

По данным отчета, в целом за нарушение требований особого карантинного режима в период пандемии (с 14 марта 2020 года по 1 января 2022 года) были оштрафованы 747 200 человек, арестованы - 1 286 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)