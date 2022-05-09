Завершился шахматный турнир, посвященный 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился шахматный турнир, посвященный 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", сообщает в понедельник Trend.

Турнир, организованный среди сотрудников центрального аппарата ОАО и дочерних предприятий (ООО "Азералюминий", ООО "Азерпамбыг", ООО "АСК Security", ООО "АСК Обувная фабрика"), прошел в семь туров.

Поприветствовав участников турнира и гостей мероприятия, генеральный директор ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" Кямран Набизаде рассказал о неоценимым заслугах великого лидера Гейдара Алиева во всех сферах страны, в том числе в области политики в сфере спорта, отметив становление независимого Азербайджана и как спортивной страны. Было подчеркнуто также особое внимание, уделяемое развитию в стране спорта и физической культуры, повышению имиджа Азербайджана как спортивной страны Президентом Ильхамом Алиевым.

Обладателем 1-го места по итогам турнира стал сотрудник ООО "Азерпамбыг" Джейхун Махаров, 2-го места - сотрудник ООО "Азерпамбыг" Бахруз Новрузов, 3-го места - сотрудник ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" Шихали Абасов, а 4-го места - сотрудник ООО "Азералюминий" Ариф Зейналов.

Гендиректор ОАО Кямран Набизаде вручил победителям сертификаты. Он поздравил их с победой и пожелал успехов. Затем состоялся товарищеский матч между Кямраном Набизаде и обладателем 1-го места.

В завершение мероприятия был продемонстрирован фильм о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, сделаны памятные фотографии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)