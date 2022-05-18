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В Азербайджане завершился прием документов в магистратуру вузов

Общество Материалы 18 мая 2022 10:49
В Азербайджане завершился прием документов в магистратуру вузов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завершил регистрацию для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук на 2022/2023 учебный год.

Об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

По данным центра, всего свои заявления подтвердили 21 103 человека, из них 19 372 – по азербайджанскому сектору, 1 731 – по русскому сектору.

Число прошедших регистрацию для участия во второй попытке составило 14 839 человек: 13 760 – по азербайджанскому сектору, 1 079 – по русскому сектору.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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