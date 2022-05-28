Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, южный ветер, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем - 22-27, в Баку ночью - 14-16, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются грозовые дожди, утром - туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 25-30, в горах ночью – 2-7, днем - 12-17 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)