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Индийские фильмы до сих пор очень популярны среди азербайджанцев - посол

Общество Материалы 3 июня 2022 19:41
Индийские фильмы до сих пор очень популярны среди азербайджанцев - посол

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Индийские фильмы очень популярны среди азербайджанцев по сей день.

Об этом сказал Trend в пятницу посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна на показе болливудских фильмов в Баку в рамках празднования 75-летия независимости Индии.

"Благодаря этому мероприятию мы хотели бы вернуть индийское кино в мейнстрим", - сказал посол.

Отметим, что в рамках празднования 75-летия независимости Индии посольство страны проводит показ болливудских фильмов на хинди с субтитрами на азербайджанском языке в Cinema Plus в торговом центре Ganjlik Mall в Баку.

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