Индийские фильмы до сих пор очень популярны среди азербайджанцев - посол

БАКУ /Trend/ - Индийские фильмы очень популярны среди азербайджанцев по сей день.

Об этом сказал Trend в пятницу посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна на показе болливудских фильмов в Баку в рамках празднования 75-летия независимости Индии.

"Благодаря этому мероприятию мы хотели бы вернуть индийское кино в мейнстрим", - сказал посол.

Отметим, что в рамках празднования 75-летия независимости Индии посольство страны проводит показ болливудских фильмов на хинди с субтитрами на азербайджанском языке в Cinema Plus в торговом центре Ganjlik Mall в Баку.