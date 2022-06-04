В Шувеляне прошла акция по очистке прибрежных территорий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 июня в связи с началом пляжного сезона проведена очередная традиционная акция по очистке прибрежных территорий, посвященная 5 июня – Всемирному дню охраны окружающей среды и 30-й годовщине партнерства между ООН и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, основной целью мероприятия, организованного общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, Фондом молодежи, ОАО «Чистый город» и азербайджанским представительством ООН, который был реализован на пляже в поселке Шувелян, была очистка прибрежных территорий, предотвращение их загрязнения бытовыми отходами, просвещение общественности и привлечение молодежи к мерам по поддержанию чистоты на побережье.

Акция, прошедшая под девизом «Пусть берега будут чистыми» является 17-й по счету акцией, прошедшей с массовым участием молодежи на берегах Каспийского моря.

В ходе акции участники мероприятия, оснащенные необходимым санитарным инвентарем, отсортировали собранный мусор. После сбора отходов молодежь на очищенной территории развлекалась под зажигательные ритмы музыки, поиграла в футбол, волейбол, бадминтон и др.

С целью более эффективной организации процесса сбора отходов на территорию была привлечена специальная техника. Собранный мусор был отправлен на завод по сортировке твердых бытовых отходов в поселке Балаханы.

Общественное объединение İDEA с целью сохранения, повышения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и всего региона совместно с местными и международными партнерами регулярно проводит акции по очистке на берегах Каспия, Куры и др. Наряду с этим, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой с участием сотен волонтеров были очищены прибрежные территории, ранее находящиеся в заброшенном состоянии, в поселках Шихово, Горадиль, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль столицы были созданы бесплатные общественные пляжи. Здесь для обеспечения должного отдыха граждан созданы все необходимые условия. Создание общественных пляжей, отличающихся своей чистотой, безопасностью и комфортом, направлено на поощрение экологической и социальной ответственности в обществе.

В нынешнем году Всемирный день окружающей среды проходит под девизом «Единственная планета». В данном контексте общественное объединение IDEA еще раз призывает всех объединиться во имя благосостояния нынешних и будущих поколений, чутко относиться ко всем ценностям, которые дарит нам природа.