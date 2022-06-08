Члены команды Alfa Romeo поделились ожиданиями от Гран-при в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены команды Alfa Romeo, которая примет участие в гонках "Формулы-1" в Баку, поделились ожиданиями касательно предстоящего турнира, передает в среду Trend.

Как отметил руководитель команды Фредерик Вассер, Alfa Romeo отправляется в Баку, чтобы продолжить прогресс команды в этом сезоне.

«До сих пор мы выступали очень хорошо и можем быть довольны достигнутыми результатами, но мы знаем, что нужно будет продолжать усердно работать в каждом раунде, чтобы получить максимальную отдачу от каждого уик-энда. Цели остаются теми же, что и в предыдущих раундах: как можно больше продвинуться в квалификации и стремиться к тому, чтобы обе машины набрали очки в воскресенье», - сказал Вассер.

В свою очередь член команды Валттери Боттас отметил, что надеется добавить в эти выходные еще немного приятных моментов к хорошим воспоминаниям о бакинской трассе.

«Это трасса, которая может привести к хаотичным гонкам, поэтому мы должны быть готовы максимально использовать любую возможность. В воскресенье может быть очень весело», - сказал он.

В свою очередь член команды Чжоу Гуаньюй рассказал, что очень ждет этих выходных.

«Баку — приятная трасса, предлагающая много возможностей, и я стремлюсь к хорошему уик-энду, когда мы действительно сможем показать, на что мы способны как команда», - сказал он.