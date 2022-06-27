В Азербайджане растет число медучреждений, работающих по системе ОМС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане постоянно растет число медучреждений, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по ОМС.

В сообщении отмечается, что медицинские услуги гражданам в рамках пакета ОМС предоставляются в государственных медицинских учреждениях (https://its.gov.az/files/9/TEBIB%20SIYAHI.pdf), подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

«Кроме того, в случае невозможности оказания той или иной услуги в государственных медучреждениях, подведомственных TƏBIB, гражданину выдается направление в одно из 57 частных медицинских учреждений, с которыми агентство заключило договор», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)