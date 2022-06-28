В Азербайджане впервые пройдет фестиваль, посвященный искусству гурамы

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане в Баку пройдет Национальный фестиваль гурамы, организуемый Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", исполнительной властью города Баку, министерством культуры и министерством образования Азербайджана.

Об этом Trend сообщили во вторник в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Отметим, что гурама - это оригинальная лоскутная техника, использовавшаяся в Азербайджане при создании единого полотна, состоящего из отдельных кусков ткани.

Во время фестиваля будет представлена выставка образцов гурамы, хранящихся в фондах азербайджанских музеев, а также пройдут мастер-классы по созданию гурамы.

Также будут организованы поэтический и музыкальный вечера, посвященные искусству гурамы.

Фестиваль пройдет с 7 июля по 7 августа 2022 года на нескольких площадках города Баку.

(Перевод: Фидан Мустафаева)