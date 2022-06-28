Академия наук – лицо независимого государства

Сегодня в нашем обществе обсуждается вопрос какой должна быть Национальная Академия наук Азербайджана и какова ее роль в развитии государства. На мой взгляд как и во всем мире наша Академия наук должна быть одним из главных экономических рычагов государства, так как развитие современной экономики невозможно без научной составляющей.

Взглянем на ведущие страны мира. США, Франция, Китай, Россия. Каждая из этих стран имеет свою, известную в мире Академию наук, которой они гордятся и Академия своей деятельностью олицетворяет эту страну. Созданная в 1863 году указом президента США Авраамом Линкольном Американская Национальная Академия наук является одной из самых престижных Академий наук мира, и каждый ученый мечтает и считает честью для себя быть в рядах этой Академии наук. В ее рядах были такие выдающиеся ученые как Нобелевские лауреаты А.Эйнштейн, Н.Бор, Э.Резерфорд и другие. В настоящее время членами Национальной Академии наук США являются также выдающиеся ученые, Нобелевские лауреаты, физики П.Берг и Р.Лафлин, лауреаты премии имени Абеля - Я.Синай и Г.Громов, Филдсовские лауреаты - Е.Зелманов и В.Дринфельд и другие. Национальная Академия наук США является опорой государства и в трудные годы экономического кризиса всегда лидеры США обращались именно к ней. Так было в годы "Великой депрессии" (1929-1939г.г.) и в 2008 году, в год начала мирового экономического кризиса. Поэтому неспроста в США Американскую Национальную Академию наук называют советником нации в научных вопросах. В настоящее время в Национальную Академию наук США входят около 190 Нобелевских лауреатов, можно сказать умов человечества. Президентом Американской Национальной Академии наук с 2016 года является известный ученый Марсия Макнутт (Marcia McNutt), которая является также иностранным членом Китайской и Российской Академий наук, что подтверждает высокий мировой авторитет как Американской, так и двух указанных выше Академий наук.

Китай, имея самые древние научные традиции, и будучи родиной крупных открытий - бумаги, компаса, пороха и др., благодаря развитой науке в системе Академии наук, добился неимоверных экономических успехов и стал второй, после США (не считая Евросоюза) экономикой мира. Темпы экономического роста этой страны являются одними из самых высоких в мире. Страна тратит на научные разработки более 450 млрд. долларов США в год (уступая по этому показателю только США, более 500 млрд. долларов), что определяет ее бурный экономический рост и военную мощь. Китайская экономика развивается в тесном сотрудничестве с наукой, в частности с Китайской Академией наук, которая непосредственно выполняет различные государственные заказы. В свою очередь китайское государство поддерживает на самом высоком уровне Китайскую Академию наук. Стать членом Китайской Академии наук крайне сложно. Например, всемирно известная ученый-фармацевт Ту Йоуйоу, будучи лауреатом Нобелевской премии, трижды номинировалась в члены Китайской Академии наук, но так и не была избрана, так как существуют очень сложные критерии в Китае для избрания в Академию наук. Необходимо ввести аналогичные критерии для избрания и в нашу Академию наук, чтобы избирать достойных, международно признанных ученых, вносящих вклад в науку. Президент Академии наук Китая - Хоу Цзяньго (Hou Jianguo), крупный специалист в области химии и долгие годы был также президентом Всемирной Академии наук, что говорит о высоком авторитете Китайской Академии наук.

Советский Союз, благодаря развитой науке, являлся мировой державой. Страна тратила более 5% ВВП на научные и технологические разработки. Такого не было в истории и если снова будет, то во всяком случае нескоро. Сегодня больше всех, в процентах к ВВП, на научные расходы, тратят Израиль и Южная Корея, чуть больше 4%, и благодаря этому имеют сильную и развивающуюся высокими темпами экономику.

Именно благодаря высокому уровню и эффективной организованности науки в СССР, где Академия наук играла ведущую роль, Советский Союз достиг неимоверных результатов, в самых различных сферах, в освоении космоса, в области фундаментальных наук, в медицине. Такие выдающиеся ученые, как академики М.В.Келдыш, С.П.Королев, Б.П.Петров сыгравшие важную роль в освоении космоса, академики И.В.Курчатов, Ю.Б.Харитон, Я.Б.Зельдович, Ф.Ф.Ланге, внесшие важный вклад в развитие оборонной промышленности, Нобелевские лауреаты, академики Н.Н.Семенов (основатель Института химической физики), А.В.Прохоров и Н.Г.Басов (первооткрыватели лазера) выросли и сформировались именно в стенах Академии наук. Некоторые считают, что в СССР наука носила свободный и индивидуальный характер, то есть кто чем хотел, тем и занимался. Это абсолютно неправильное представление. Научные организации в СССР, в частности, подразделения Академии наук, ее научно-исследовательские институты выполняли государственные заказы напрямую или в виде договоров. Даже в научно-исследовательских институтах существовали подразделения, которые выполняли только государственные заказы.

В настоящее время во всех ведущих странах мира Академии наук являются одним из главных экономических рычагов государства, так как развитие современной экономики невозможно без научной составляющей. В середине ХХ столетия сформировалась такая область науки, как математическая экономика, которая дала сильный импульс для развития мировой экономики. Развитие математической экономики связано с именами выдающихся математиков - лауреата Нобелевской премии (1975) в области экономики, академика Л.В.Канторовича и легендарного американского ученого, участника Манхэтенского проекта, с чьим именем связана архитектура современных компьютеров Джона фон Неймана. В наше время практически все лауреаты Нобелевской премии в области экономики являются именно представителями этой области науки. Современное развитие информационных технологий принесло новое дыхание не только в математическую экономику, но в целом и во всю экономику.

Благоларя достижениям математики и информатики произошел скачок в экономике. Поэтому на Давосском Форуме в 2000 году был провозглашен главный лозунг ХХI века - Экономика и Информатика. Есть устоявшееся мнение, что современная экономика, как наука, давно вышла из разряда гуманитарных наук. Ее развитие больше связано с естественными науками, математикой и информатикой. Поэтому в Национальной Академии наук Азербайджана было бы целесообразно вывести экономику, как науку, из состава отделения гуманитарных наук и создать новое Отделение, например, Экономики, Информатики и Инженерных наук и приложить усилия для их развития. Необходимо также отказаться от названия технические науки и впредь называть их инженерными науками, так как весь мир, включая и Россию перешел на такое название. Важно также обратить внимание на развитие психологии как науки, так как современная психология является важной составляющей для проведения эффективных научных исследований. Многие лауреаты Нобелевской премии являются известными психологами. Например, в 2002 году Нобелевская премия по экономике была присуждена известному психологу, Даниелю Канеману (Daniel Kahneman). Современная психология проникает практически во все области человеческой деятельности и ее использование положительно сказывается на развитии различных областей знаний. Когда спросили известного ученого Джорджа Стиглера, лауреата Нобелевской премии по экономике, почему не существует Нобелевских премий в области социологии и психологии - "Не беспокойтесь, - ответил он, - все известные специалисты в области психологии уже получили Нобелевские премии в области литературы, экономики и мира".

В Азербайджане в первую очередь необходимо обеспечить подготовку специалистов в области экономики в ведущих мировых центрах и способствовать также развитию нашего экономического университета - UNEC, где в последние годы происходят важные положительные изменения в учебном процессе и подготовке специалистов. Важное направление также экономическая кибернетика, развитие которой это веление времени. В указанных направлениях необходимо обратить внимание на подготовку специалистов совместно с ведущими мировыми учебными центрами. Похвально, что недавно в Баку, в Азербайджанском Государственном Педагогическом университете, в рамках государственной программы, совместно с известным американским университетом Джордж Вашингтон был подготовлен первый выпуск студентов-магистров по совместной программе, в результате которой студенты получили диплом как азербайджанского, так и американского университетов. Здесь уместно подчеркнуть, что один год обучения в университете Джордж Вашингтон составляет около 40.000 долларов США. Если приплюсовать сюда еще проживание, питание, дорожные и карманные расходы то за два года получается сумма порядка 100-120.000 долларов США. По указанной совместной программе государство практически взяло все расходы на себя. Это и есть яркий пример заботы государства в области образования.

Необходимо увеличить число таких совместных программ, особенно в указанных выше областях. Такие программы должны носить целенаправленный характер и отражать интересы государства. Было бы целесообразно реализовать такие программы также в области фундаментальных наук с участием подразделений Академии наук, для подготовки как магистров, так и докторов философии. Для этого необходимо кардинально изменить процесс подготовки докторов философии согласно системе, принятой в западных странах. Практически все постсоветские страны и ведущие научно-образовательные центры России давно перешли на эту систему. Об этом я неоднократно и подробно писал в предыдущих публикациях. Необходимо не затягивать этот процесс, а сделать это как можно быстрее. Дело в том, что рано или поздно мы столкнемся с такой проблемой и как весь мир перейдем к этой системе, но возникает вопрос - почему мы медлим или чего мы ждем, совсем непонятно. Каждый потерянный день это качественная потеря как в науке, так и в образовании.

Независимость каждой страны включает три компонента - Декларация о независимости, экономическая основа этой декларации и суверенитет над территорией, которая объявлена независимой. Если территориальная целостность страны нарушена, то ее восстановление напрямую связано с ее экономической мощью. История показывает, что только экономически сильное государство может восстановить свою территориальную целостность. Это все мы увидели на примере нашей страны, когда сильный с экономической точки зрения Азербайджан во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым освободил свои территории, которые более 30 лет находились под оккупацией. По-видимому, экономической опоры и контроля над всей территорией не хватило молодой Азербайджанской Демократической Республике в 1918 году, что она просуществовала всего 23 месяца. В мире всегда уважали силу. Если ранее сила государства измерялась только ее военной мощью, то сегодня сила государства это ее экономическая мощь, которая в свою очередь определяет и военную мощь. Несмотря на все трудности, благодаря титаническим усилиям Общенационального лидера Гейдара Алиева через год после прихода его во второй раз к власти в Азербайджане, началась реализация исторически важного проекта - нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который имел не только региональное, но и мировое значение. Не только этот проект, но и последовавший за ним важный проект - Южный Газовый Коридор, который можно рассматривать как детище Президента Азербайджана Ильхама Алиева, включающий газовые ветки ТАНАП и ТАП, определили основу экономической независимости Азербайджана. Но до полной независимости оставались еще трудные годы, так как 20% нашей територии все еще оставались под армянской оккупацией. Многовекторная, тонкая, глубоко продуманная политика Президента Ильхама Алиева, завершилась 44-дневной Победоносной войной, в результате которой Азербайджан практически восстановил свою территориальную целостность. Это была победа глубокого интеллекта, продуманной тактики, а самое главное рассчитаной на долгие годы политики, которая присуща крупным государственным и политическим деятелям. Сегодня предстоит большая работа по становлению нашего государства в ряд ведущих развитых стран и здесь особая роль отводится гуманитарным вопросам, в частности науке. Необходимо подчеркнуть важную роль Фонда Гейдара Алиева в развитии и восстановлении духовных ценностей в нашей стране, особенно его Президента Мехрибан Алиевой, которая выполняет тяжелую, но очень важную работу для развития государства. Академии наук необходимо также активизировать работу в этом направлении.

Во всех ведущих странах деятельность Академий наук регулируется специальным законом об Академии наук. Было бы целесообразно в Азербайджане также подготовить отдельный закон о Национальной Академии наук, где будет четко прописан механизм ее работы. В этот Закон необходимо включить роль Академии наук в деле развития экономической мощи государства и четко прописать финансирование Академии наук, социальные вопросы и все то, что будет способствовать ее роли в развитии нашей экономики и государства в целом. В Законе также необходимо прописать, что любая научная экспертиза на территории Азербайджана должна проводиться с участием Национальной Академии наук. Это позволит НАНА более активно участвовать в экономических процессах развития Азербайджана, а также принесет ей дополнительные средства. Было бы целесообразно разработать план по увеличению финансирования научных работников, скажем на следующие 5 лет. В настоящее время расходы на науку в Азербайджане составляют 0,2% ВВП и необходимо предусмотреть в течение нескольких лет постепенное увеличение этих расходов хотя бы до 1%, хотя во многих странах поставлена цель достичь 2%. Такой план был успешно реализован в России в начале 2000 годов и в настоящее время реализуется в Узбекистане, где рост расходов на научные исследования за последний год составил более 36%. В России расходы на науку составляют 2.4% ВВП и из года в год растут. Почти две трети из них (63%) направлены на поддержку прикладных научных исследований и 37% - фундаментальных. Ключевой задачей прикладной науки, финансируемой из бюджетных средств, является развитие национальной экономики: на такие исследования в России приходятся 41,7% ассигнований.

В настоящее время в Азербайджане имеется большой пробел (практически в два раза) в зарплатах докторов философии и докторов наук, между учеными работающими в высшей школе и Академии наук. В вузах Азербайджана надбавка к зарплате делается за счет платного обучения студентов. В законе об Академии наук можно будет прописать, например, что к зарплате докторов философии, работающих на полной ставке в системе Академии наук (это существенно) делается надбавка в размере двух минимальных зарплат, а докторам наук 3 минимальных зарплат. Это позволит ликвидировать указанный пробел и безусловно окажет положительное влияние на приток талантливой молодежи в Академию наук и повысит эффективность проводимых исследований. Такая норма потребует от бюджета около 10 млн. манатов в год, что с государственной точки зрения не является большой суммой и уверен, что вполне под силу нашему государству. Дело в том, что сотрудники Академии наук в поисках заработков стараются находить дополнительную работу (например, заниматься репетиторством или умением готовить статьи и др.), что отрицательно сказывается на их научной деятельности. Академия наук - это не только центр науки, но также и образования. Академические работники, проводя научные исследования, сами учатся и обучают молодых исследователей.

В юности, в Гяндже, будучи школьниками, мы с восторгом смотрели на профессоров, которые иногда приходили к нам в школу на различные мероприятия. В свою очередь мы гордились также своими учителями, которые были одними из самых уважаемых людей в обществе. Сегодня многое, к сожалению, изменилось в нашем обществе не в лучшую сторону. Ясно, что время меняет шкалу ценностей, однако, считаю, что ученые, преподаватели и вообще интеллегенция - это движущая сила каждого государства и они должны иметь свою ценность и занимать уважаемое и заслуженное место в обществе.

Когда-то у японского премьер-министра спросили: "В чем причина стремительного научно-технического прогреса Японии", он образно ответил: "Мы ученым дали зарплату премьер-министра, дипломатическую неприкосновенность и уважение императора". Ясно, что эти слова не надо понимать буквально, но ученые и преподаватели должны занимать достойное место в обществе.

В 1979 году в своей Нобелевской речи знаменитый физик Абдус Салам, один из инициаторов создания Всемирной Академии наук, сказал: "Самым глубоким научным трудом является Коран. Однако, сегодня в мусульманском мире имеется пробел между реальной жизнью и описанной в Коране. Поэтому священный долг каждого мусульманина заполнить этот пробел. Лица, заполняющие этот пробел, удостаиваются самых высоких наград в мире". Абдус Салам был первым мусульманским ученым, удостоенным самой высокой мировой научной награды - Нобелевской премии. О том насколько важны занятия наукой еще в VII веке Великий Пророк Мухаммед сказал в одном из своих хадисов, что один день занятия наукой лучше, чем 70 лет молитвы.