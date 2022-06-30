Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 30-34, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 33-38, в горах - 8-13, днем - 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)