Теймур Мусаев прокомментировал относительный рост числа случаев заражения COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Летом люди чаще посещают массовые мероприятия. Поэтому наблюдается относительный рост числа случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Министр отметил, что в целом эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.

«Осложнений практически нет. Число госпитализаций на сегодняшний день достаточно низкое, эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Естественно, если произойдет какой-либо скачок, будут предприняты соответствующие шаги», - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)