Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 41 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки один гражданин получил первую дозу вакцины, три и более - 40 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 772 531. Первую дозу вакцины получили 5 356 989, вторую - 4 854 386, три и более - 3 311 443, бустерную дозу после положительного результата теста - 249 713 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)