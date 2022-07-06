В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы по III группе специальностей.
Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты вступительных экзаменов по III группе специальностей будут объявлены в ближайшие две недели.
Правильные ответы на вопросы закрытого и открытого типа:
III группа специальностей, подгруппа DT
(азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа DT (русский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (русский сектор).
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)