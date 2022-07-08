Экс-глава ИВ Джалилабада приговорен к 12 годам лишения свободы

БАКУ /Trend/ - В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Джалилабадского района Намига Зейналова.

Как сообщает в пятницу Trend, на процессе под председательством судьи Хаммеда Нуриева был зачитан приговор, согласно которому Зейналов был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Следует отметить, что прокурор просил суд назначить экс-главе ИВ наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Отметим, что Зейналов был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). Ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179.2.2 (присвоение или растрата), 179.2.3 (присвоение или растрата с использованием служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (неоднократное получение взятки), 313 (служебный подлог) УК.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)