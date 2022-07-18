Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13-15 июля состоялся очередной экологический летний лагерь под названием «Защитим джейранов!» по просвещению и развитию молодежи в рамках программы «Реинтродукция джейранов в районы их исторического обитания на Кавказе», реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает в понедельник Trend, в лагере, организованном Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи, министерством образования и представительством Всемирного фонда охраны природы (WWF) в Азербайджане при поддержке Исполнительной власти Гахского района, приняли участие около 60 школьников из Гаха.

Главная цель летнего лагеря «Защитим джейранов!» заключается в просвещении молодежи, проживающей в районах реинтродукции джейранов, в том числе в местах, близких к природным ареалам их обитания.

В первый день лагеря школьники приняли участие в презентациях об образе жизни джейранов, территории их обитания в нашей стране, работе по возвращению этих животных в нашу природу, территориях их распространения и роли в природе, работах и успехах по восстановлению популяции этого редкого вида, а также в тренингах и экскурсиях, различных конкурсах на тему экологии и биоразнообразия.

Для участников лагеря были организованы командные экологические игры, тренинги по определению следов животных, им были разъяснены правила безопасности на природных территориях. В заключение участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

Программа «Реинтродукция джейранов в районы их исторического обитания на Кавказе» реализуется Фондом Гейдара Алиева с 2010 года. В настоящее время она успешно осуществляется в рамках совместного сотрудничества Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и представительства WWF в Азербайджане. Хотя программа направлена на увеличение популяции и охрану джейранов, одним из ее основных направлений является повышение осведомленности общественности. В связи с этим подобные летние лагеря имеют важное значение.

Отметим, что в результате проделанной успешной работы в настоящее время численность популяции джейранов в Азербайджане составляет до семи тысяч особей.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)