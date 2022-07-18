...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)

Общество Материалы 18 июля 2022 20:14
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 13-15 июля состоялся очередной экологический летний лагерь под названием «Защитим джейранов!» по просвещению и развитию молодежи в рамках программы «Реинтродукция джейранов в районы их исторического обитания на Кавказе», реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает в понедельник Trend, в лагере, организованном Общественным объединением IDEA, Фондом молодежи, министерством образования и представительством Всемирного фонда охраны природы (WWF) в Азербайджане при поддержке Исполнительной власти Гахского района, приняли участие около 60 школьников из Гаха.

Главная цель летнего лагеря «Защитим джейранов!» заключается в просвещении молодежи, проживающей в районах реинтродукции джейранов, в том числе в местах, близких к природным ареалам их обитания.

В первый день лагеря школьники приняли участие в презентациях об образе жизни джейранов, территории их обитания в нашей стране, работе по возвращению этих животных в нашу природу, территориях их распространения и роли в природе, работах и успехах по восстановлению популяции этого редкого вида, а также в тренингах и экскурсиях, различных конкурсах на тему экологии и биоразнообразия.

Для участников лагеря были организованы командные экологические игры, тренинги по определению следов животных, им были разъяснены правила безопасности на природных территориях. В заключение участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

Программа «Реинтродукция джейранов в районы их исторического обитания на Кавказе» реализуется Фондом Гейдара Алиева с 2010 года. В настоящее время она успешно осуществляется в рамках совместного сотрудничества Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов и представительства WWF в Азербайджане. Хотя программа направлена на увеличение популяции и охрану джейранов, одним из ее основных направлений является повышение осведомленности общественности. В связи с этим подобные летние лагеря имеют важное значение.

Отметим, что в результате проделанной успешной работы в настоящее время численность популяции джейранов в Азербайджане составляет до семи тысяч особей.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Состоялся очередной экологический летний лагерь “Защитим джейранов!" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости