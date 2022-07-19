В Азербайджане выявлено еще 257 случаев заражения коронавирусом, вылечились 58 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 257 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились, 4 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 794 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 090 человек вылечились, 9 727 – скончались, число активных больных составляет 1 096.

За последние сутки в стране проведены 3 648 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 008 073.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)