Уголовное дело в отношении Салима Муслимова направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, отпущенного под домашний арест.

Как сообщает Trend, материалы уголовного дела в отношении обвиняемого направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело было передано судье Фаигу Ганиеву. Министерство финансов признано потерпевшим по делу.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности.

Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.