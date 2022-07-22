Управление заповедника «Ичеришехер» обратилось к общественности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" обратилось к общественности.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Управление, в обращении напоминается, что в соответствии со статьёй 77 Конституции страны, охрана памятников истории и культуры является обязанностью каждого лица.

Управление отмечает, что заповедники «Ичеришехер» и «Гала» являются драгоценными жемчужинами, национальным достоянием азербайджанского народа. В обращении особо подчеркивается, что в соответствии со статьёй 77 Конституции Азербайджанской Республики охрана памятников истории и культуры является обязанностью каждого гражданина. Благодаря политике государства, вопросы культурного наследия находятся в центре пристального внимания, и бережное отношение к памятникам материального наследия входит в зону ответственности каждого человека. Однако, как с сожалением отмечает Управление, в ходе постоянного мониторинга выявляются случаи нанесения ущерба памятникам. В связи с такими случаями ведется постоянное сотрудничество с правоохранительными органами. Управление напоминает, что нанесение ущерба историческим памятниками влечет за собой ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу, и призывает всех бережно относиться к культурному наследию.

"Сохранение культурного наследия для будущих поколений – это моральный долг и ответственность каждого из нас. Давайте вместе сохраним нашу историю!" - говорится в сообщении Управления.

(Перевод: Фидан Мустафаева)