Еще одна группа азербайджанских ветеранов вернулась на родину после лечения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан после лечения в Турции вернулись ветераны Мамедов Шамси Лятиф оглу, Годжаев Эмиль Азер оглу, Тагиев Нурлан Алиага оглу, Калантарли Джавад Рашад оглу, Османов Замир Шакир оглу, Гадирли Али Азер оглу, Ибрагимов Самурат Нуру оглу, Оруджев Самир Сурхай оглу, Мабудлу Шабан Балоглан оглу и прошедший обследование в Турции ветеран Дадашев Анибей Ханыбей оглу.

Как сообщили Trend в понедельник в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, шестеро из них более года проходили лечение в Турции.

Тяжелораненые ветераны Самедов Эльнур Галиб оглу и Ахмедов Джейхун Меликшах оглу были отправлены на лечение в Турцию.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение ветеранов до его полного завершения. Фонд осуществляет на постоянной основе отправку тяжелораненых ветеранов за рубеж для лечения на основании заключения врача.

Напомним, что на сегодня 172 ветерана были отправлены на лечение в Турцию. 149 из них успешно прошли лечение и вернулись на родину.

Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для лечения ветеранов в предстоящие месяцы.

Для обращения в Фонд YAŞAT и ознакомления с его деятельностью действует портал yashat.gov.az

Для ознакомления с отчетностью Фонда можно посетить сайт https://yashat.gov.az/report/tableau

Также действует колл-центра Фонда - "8110".

(Перевод: Фидан Мустафаева)