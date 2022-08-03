БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы новые специальности по уровню магистратуры высшего образования.

Как сообщили Trend в среду в Кабмине, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Отмечается, что с целью обеспечения правильного применения нормативно-правовых актов, действующих в областях культурного и налогового права, устранения пробелов, выявленных в ходе их применения, их совершенствования в соответствии с требованиями времени, возникла потребность в подготовке квалифицированных юристов в этой области.

В связи с этим постановлением Кабинета министров в перечень специальностей по юриспруденции по уровню магистратуры высшего образования добавлены специальности "Культурное право" и "Налоговое право".

(Перевод: Нубар Кулузаде)