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В Азербайджане созданы новые специальности по уровню магистратуры

Общество Материалы 3 августа 2022 19:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане созданы новые специальности по уровню магистратуры

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы новые специальности по уровню магистратуры высшего образования.

Как сообщили Trend в среду в Кабмине, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Отмечается, что с целью обеспечения правильного применения нормативно-правовых актов, действующих в областях культурного и налогового права, устранения пробелов, выявленных в ходе их применения, их совершенствования в соответствии с требованиями времени, возникла потребность в подготовке квалифицированных юристов в этой области.

В связи с этим постановлением Кабинета министров в перечень специальностей по юриспруденции по уровню магистратуры высшего образования добавлены специальности "Культурное право" и "Налоговое право".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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