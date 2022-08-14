Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в следующий этап

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Турции на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, выиграв сборную Турции со счетом 21:12 в группе C азербайджанская сборная прошла в следующий этап соревнований.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.