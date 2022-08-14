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Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в следующий этап

Общество Материалы 14 августа 2022 01:08 (UTC +04:00)
Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в следующий этап

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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Турции на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, выиграв сборную Турции со счетом 21:12 в группе C азербайджанская сборная прошла в следующий этап соревнований.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в следующий этап
Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в следующий этап
Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в следующий этап
Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в следующий этап
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