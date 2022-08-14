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Азербайджанская спортсменка выиграла серебро Исламиады по плаванию

Общество Материалы 14 августа 2022 20:56 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка выиграла серебро Исламиады по плаванию

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка по плаванию Марьям Шейхализаде выиграла серебряную медаль V Игр Исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, она в финале проплыв дистанцию в 50 метров баттерфляем выиграла серебряную медаль.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

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