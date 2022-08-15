...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 15 августа 2022 20:43 (UTC +04:00)
Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская мужская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, выиграв сборную Марокко со счетом 18:11, команда прошла в 1/4 финала.

Ранее азербайджанские баскетболисты выиграли у сборных Турции и Мали со счётом 21:12 и 18:15 соответственно.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские баскетболисты выиграли у сборной Марокко на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости