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Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 15 августа 2022 21:32 (UTC +04:00)
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль V Игр Исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, они со счётом 45:34 выиграли команду из Узбекистана.

Ранее азербайджанский спортсмен по фехтованию на шпагах Руслан Гасанов выиграл «серебро».

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль Исламиады (ФОТО)
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