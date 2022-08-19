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Азербайджан
Общество
В Азербайджане определены верхние границы цен на муку и хлеб
Общество
Материалы
19 августа 2022 10:07 (UTC +04:00)
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Новости
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены верхние границы цен на муку и хлеб.
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Лента новостей
В Азербайджане определены верхние границы цен на муку и хлеб
10:07 (UTC+04)
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Материалы
Визит Президента Казахстана в Азербайджан выведет стратегическое партнерство между двумя странами на новый уровень - Фарид Шафиев
10:07 (UTC+04)
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НДЦ Азербайджана осуществил выплаты по облигациям Bank Respublika
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Цены на нефть снижаются на опасениях замедления экономического роста в мире
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Названы организации, интегрированные в платформу цифровой подписи SIMA
09:47 (UTC+04)
ИКТ
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Азербайджан и Казахстан могут выйти на новый уровень развития отношений
09:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
Минздрав Туркменистана закупит оборудование
09:40 (UTC+04)
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Материалы
Нет необходимости строить новые газопроводы из Азербайджана в Европу – посол
09:17 (UTC+04)
Энергетика
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Официальный курс маната к мировым валютам на 19 августа
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Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана планирует расширить географию экспорта
09:00 (UTC+04)
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Путин в пятницу встретится с Токаевым в Сочи
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Арабская компания намерена реализовать крупные автодорожные проекты в Казахстане
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На юге Японии автомобиль врезался в группу детей
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Крупнейшая за 30 лет забастовка в Великобритании: отменено 80% поездов
07:13 (UTC+04)
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Саудовская Аравия инвестирует в энергетику Узбекистана $10 млрд в следующие 5 лет
06:23 (UTC+04)
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Путин и Си Цзиньпин приедут на саммит G20 на Бали
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Россия вышла на третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах
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Пхеньян отверг предложение Сеула об экономической помощи в обмен на денуклеаризацию
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В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой
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Министры обороны Турции и Украины обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности
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США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине
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Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты в гражданском судостроении
02:11 (UTC+04)
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Президент Эрдоган: Мы не хотим пережить новый Чернобыль
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США заявили, что не придают чрезмерного значения участию КНР в учениях "Восток-2022" в РФ
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В Турции прошла официальная церемония закрытия V Игр исламской солидарности (ФОТО)
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Гутерриш заявил о снижении цен на продовольствие в мире благодаря договоренностям по зерну
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В Баку пройдет фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех"
18 августа 21:34 (UTC+04)
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Цена газа в Европе закрепилась около $2 500 за 1 тыс. куб. м
18 августа 21:19 (UTC+04)
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В северном и северо-западном регионах Азербайджана продолжается тушение лесных пожаров (ФОТО/ВИДЕО)
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В Азербайджане задержан подозреваемый в убийстве сослуживца военнослужащий
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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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В Азербайджане выявлены еще 545 случаев заражения коронавирусом, вылечились 479 человек
18 августа 18:29 (UTC+04)
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Назван объем экспорта животноводческой продукции в Азербайджан из российского региона
18 августа 17:47 (UTC+04)
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В израильском городе Кирьят-Бялике прошел концерт, посвященный Муслиму Магомаеву (ФОТО)
18 августа 17:46 (UTC+04)
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Азербайджанская поэтесса удостоена Гран-при Международного молодежного фестиваля-конкурса "Берега дружбы"
18 августа 17:40 (UTC+04)
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18 августа 17:33 (UTC+04)
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Гянджинское региональное управление культуры объявило тендер
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18 августа 17:10 (UTC+04)
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Новое предприятие по переработке фундука открылось на западе Грузии
18 августа 16:43 (UTC+04)
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Чем обернулась мечта стать актрисой – "Календарь страхов" турецких звезд уже в Баку (ВИДЕО)
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В Туркменистане стартовал пилотный проект в рамках Глобального транзитного документа
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Москва и Тегеран прорабатывают визит министра торговли Ирана в Россию
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