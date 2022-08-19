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В Азербайджане решение в связи с частью средств от спортивных азартных игр будет приниматься министерством молодежи и спорта

Общество Материалы 19 августа 2022 14:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане решение в связи с частью средств от спортивных азартных игр будет приниматься министерством молодежи и спорта

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в "Правила организации и проведения спортивных азартных игр".

Как сообщает в пятницу Trend, документ в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно изменению, часть суммы, остающейся после вычета налогов с совокупного оборота, полученного от проведения спортивных азартных игр, которая направлялась на развитие физической культуры и спорта, будет выплачиваться учреждению, определяемому министерством молодежи и спорта Азербайджана.

Напомним, что ранее эти средства выплачивались Национальному Олимпийскому комитету.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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